Правительство России отклонило инициативу о запрете рекламы магов и тарологов

Инициатива депутатов Госдумы о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг не получила поддержки со стороны правительства. Как сообщает LENTA.RU со ссылкой на издание «Ведомости», в отзыве на законопроект указано, что предложенные ограничения не соответствуют принципу юридической определенности и могут привести к неправильному толкованию. Авторы законопроекта, среди которых депутат Нина Останина, считают необходимым исключить из публичного пространства рекламу услуг астрологов, магов, нумерологов и других специалистов в области альтернативной практики. Они предлагают запретить продвижение ритуальных и обрядовых услуг, не связанных с законно действующими религиозными организациями. Однако правительство отметило, что указанные лица не подпадают под действие закона о рекламе, а попытки уравнять все формы альтернативных практик могут создать правовой дисбаланс. Кроме того, эксперты подчеркивают, что любые попытки жесткой классификации услуг могут быстро устареть из-за появления новых форматов. Депутат Останина пообещала доработать законопроект и обсудить необходимые поправки с профильными комитетами Госдумы. В то же время недавний опрос показал, что 95% российских предпринимателей, использовавших услуги бизнес-тарологов, остались довольны их работой.

Инициатива депутатов Госдумы о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг не получила поддержки со стороны правительства. Как сообщает LENTA.RU со ссылкой на издание «Ведомости», в отзыве на законопроект указано, что предложенные ограничения не соответствуют принципу юридической определенности и могут привести к неправильному толкованию.

Авторы законопроекта, среди которых депутат Нина Останина, считают необходимым исключить из публичного пространства рекламу услуг астрологов, магов, нумерологов и других специалистов в области альтернативной практики. Они предлагают запретить продвижение ритуальных и обрядовых услуг, не связанных с законно действующими религиозными организациями.

Однако правительство отметило, что указанные лица не подпадают под действие закона о рекламе, а попытки уравнять все формы альтернативных практик могут создать правовой дисбаланс. Кроме того, эксперты подчеркивают, что любые попытки жесткой классификации услуг могут быстро устареть из-за появления новых форматов.

Депутат Останина пообещала доработать законопроект и обсудить необходимые поправки с профильными комитетами Госдумы. В то же время недавний опрос показал, что 95% российских предпринимателей, использовавших услуги бизнес-тарологов, остались довольны их работой.