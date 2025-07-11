Опрос показал, что большинство россиян довольны работой правительства и Путина

Согласно последнему опросу ФОМ, 79% россиян положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а 78% заявляют о доверии к нему. Об этом сообщают РИА Новости. Опрос, проведенный с 4 по 6 июля 2025 года, показал, что лишь 9% респондентов считают работу Путина неудовлетворительной. Также 52% опрошенных считают, что российское правительство функционирует хорошо, в то время как 27% имеют противоположное мнение. Работа премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценена 57% граждан.

Согласно последнему опросу ФОМ, 79% россиян положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а 78% заявляют о доверии к нему. Об этом сообщают РИА Новости.

Опрос, проведенный с 4 по 6 июля 2025 года, показал, что лишь 9% респондентов считают работу Путина неудовлетворительной. Также 52% опрошенных считают, что российское правительство функционирует хорошо, в то время как 27% имеют противоположное мнение.

Работа премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценена 57% граждан.

Фото: Kremlin.ru