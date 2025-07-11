Над Рязанью засняли редкие хлопьевидные облака
Отмечается, что высококучевые хлопьевидные называются Altocumulus floccus. Это преимущественно летние облака, свидетельствуют о слабой неустойчивости в средней тропосфере и являются признаком близости атмосферных фронтов, но не всегда это означает ухудшение погоды. По словам синоптика, в ближайшие дни характер погоды не изменится, жара продолжится.
Над Рязанью засняли редкие хлопьевидные облака. Об этом сообщается в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».
Отмечается, что высококучевые хлопьевидные называются Altocumulus floccus.
Это преимущественно летние облака, свидетельствуют о слабой неустойчивости в средней тропосфере и являются признаком близости атмосферных фронтов, но не всегда это означает ухудшение погоды.
По словам синоптика, в ближайшие дни характер погоды не изменится, жара продолжится.