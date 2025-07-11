МВД планирует повысить безопасность российских дорог до 2030 года

Проект основан на анализе данных о дорожно-транспортных происшествиях за последние шесть лет. Цели стратегии сформулированы в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно указу, планируется снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

МВД России разработало стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года, которая направлена на снижение аварийности и смертности на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный проект.

Проект основан на анализе данных о дорожно-транспортных происшествиях за последние шесть лет. Цели стратегии сформулированы в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно указу, планируется снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.