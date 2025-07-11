Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рамках фестиваля «Есенин ЯР» на главной сцене музея-заповедника имени Сергея Есенина выступит музыкальная группа «Лыбедь».

На площади Зеленого театра в ЦПКиО пройдет ретрофестиваль «Сделано в СССР» и 12-й фестиваль ретротехники «Машина Времени».

В селе Новоселки состоится ежегодный фестиваль «Малина», а в селе Троица Спасского района пройдет VII областной фестиваль огурца

В Касимове пройдет всероссийский фестиваль гармони «Хорошая песня», а на рязанской ВДНХ — фестиваль семейных традиций «Очаг».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».