Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
32°
Сбт, 12
31°
Вск, 13
31°
ЦБ USD 77.89 -0.01 12/07
ЦБ EUR 91.12 -0.38 12/07
Нал. USD 79.15 / 79.50 11/07 18:25
Нал. EUR 92.75 / 93.00 11/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
3 часа назад
197
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 942
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 691
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Кремль не намерен менять позицию под давлением США
Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки под давлением президента США Дональда Трампа, который, согласно информации The New York Times, испытывает растущее разочарование по поводу позиции Кремля. Об этом пишет LIFE.RU. Источники, близкие к российскому руководству, утверждают, что Путин уверен в укреплении позиций российских войск на фронте и считает, что оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. В связи с этим российский лидер считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Киева. Несмотря на прежнюю осторожность в вопросах личных отношений с Трампом, Путин готов поставить их под угрозу ради достижения своих целей в конфликте. Москва заранее ожидала ужесточения санкций со стороны Вашингтона, но надеется на возможность смягчения этих мер при условии начала переговоров о завершении военных действий. В то же время Трамп делает противоречивые заявления, колеблясь между удовлетворением от общения с Путиным и выражением разочарования, а также обсуждая поставки оружия Украине.

Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки под давлением президента США Дональда Трампа, который, согласно информации The New York Times, испытывает растущее разочарование по поводу позиции Кремля. Об этом пишет LIFE.RU.

Источники, близкие к российскому руководству, утверждают, что Путин уверен в укреплении позиций российских войск на фронте и считает, что оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. В связи с этим российский лидер считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Киева.

Несмотря на прежнюю осторожность в вопросах личных отношений с Трампом, Путин готов поставить их под угрозу ради достижения своих целей в конфликте. Москва заранее ожидала ужесточения санкций со стороны Вашингтона, но надеется на возможность смягчения этих мер при условии начала переговоров о завершении военных действий. В то же время Трамп делает противоречивые заявления, колеблясь между удовлетворением от общения с Путиным и выражением разочарования, а также обсуждая поставки оружия Украине.

Фото: kremlin.ru