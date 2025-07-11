Кремль не намерен менять позицию под давлением США

Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки под давлением президента США Дональда Трампа, который, согласно информации The New York Times, испытывает растущее разочарование по поводу позиции Кремля. Об этом пишет LIFE.RU. Источники, близкие к российскому руководству, утверждают, что Путин уверен в укреплении позиций российских войск на фронте и считает, что оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. В связи с этим российский лидер считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Киева. Несмотря на прежнюю осторожность в вопросах личных отношений с Трампом, Путин готов поставить их под угрозу ради достижения своих целей в конфликте. Москва заранее ожидала ужесточения санкций со стороны Вашингтона, но надеется на возможность смягчения этих мер при условии начала переговоров о завершении военных действий. В то же время Трамп делает противоречивые заявления, колеблясь между удовлетворением от общения с Путиным и выражением разочарования, а также обсуждая поставки оружия Украине.

Президент России Владимир Путин не собирается идти на уступки под давлением президента США Дональда Трампа, который, согласно информации The New York Times, испытывает растущее разочарование по поводу позиции Кремля. Об этом пишет LIFE.RU.

Источники, близкие к российскому руководству, утверждают, что Путин уверен в укреплении позиций российских войск на фронте и считает, что оборона Украины может быть сломлена в ближайшие месяцы. В связи с этим российский лидер считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Киева.

Несмотря на прежнюю осторожность в вопросах личных отношений с Трампом, Путин готов поставить их под угрозу ради достижения своих целей в конфликте. Москва заранее ожидала ужесточения санкций со стороны Вашингтона, но надеется на возможность смягчения этих мер при условии начала переговоров о завершении военных действий. В то же время Трамп делает противоречивые заявления, колеблясь между удовлетворением от общения с Путиным и выражением разочарования, а также обсуждая поставки оружия Украине.

Фото: kremlin.ru