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Из-за аварии на пяти улицах Рязани изменили сроки отключения горячей воды
Вместо первоначально запланированного отключения 22 июля. с 12 июля горячую воду отключат по адресам: улица Весенняя, дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11; улица Высоковольтная, дома №№ 14, 16, 16 к.1, 16к.2, 16 к.4, 18, 18к.1, 18к.2, 20, 34/13, 34к.1, 34 к.2, 34к.3, 37к.1, 37к.2, 37к.3, 37к.4, 41к.2, 43, 45;улица профессора Никулина, дома №№ 4, 6, 6к.1, 6к.2, 34; 3-ий Мопровский переулок, дома №№ 2, 4к.1; улица Чкалова, дома №№ 3, 5к.1, 7к.1, 9А, 13, 30/6, 46к.1 Подачу ресурса обещают восстановить 16 июля.

Из-за аварии на пяти улицах Рязани изменили сроки отключения горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

Вместо первоначально запланированного отключения 22 июля. с 12 июля горячую воду отключат по адресам:

  • улица Весенняя, дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 14, 16, 16 к.1, 16к.2, 16 к.4, 18, 18к.1, 18к.2, 20, 34/13, 34к.1, 34 к.2, 34к.3, 37к.1, 37к.2, 37к.3, 37к.4, 41к.2, 43, 45;
  • улица профессора Никулина, дома №№ 4, 6, 6к.1, 6к.2, 34;
  • 3-ий Мопровский переулок, дома №№ 2, 4к.1;
  • улица Чкалова, дома №№ 3, 5к.1, 7к.1, 9А, 13, 30/6, 46к.1

Подачу ресурса обещают восстановить 16 июля.