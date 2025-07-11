Группа Feelin’s выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. арт 2025″. Об этом сообщает мэрия.
Уникальный международный проект рязанского коллектива «ЕсенинJazz» будет представлен на одной из главных сцен фестиваля 3 августа.
Коллектив выступит в своем международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли.
К 130-летию С. Есенина музыканты представят свой новый альбом ЕсенинBlues — продолжение проекта «ЕсенинJazz» — жемчужины совместного творчества Feelin’s и Savoldelli.
Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман назвал этот проект выдающимся событием для российской музыки. Впервые в мире знаменитые русские песни, написанные на стихи Есенина превращаются в международные хиты — сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трех языках — итальянском, английском и русском.
Международный проект Feelin’s и Boris Savoldelli существует с 2014 года, и в этом году состоится уже 11 концертный тур музыкантов. Коллектив ежегодно наращивает гастрольную деятельность, в 2025 году график выступлений содержит 20 городов России.
«Таврида. арт давно стал знаковым событием в культурной жизни России, объединяя тысячи молодых талантов и гостей со всей страны на живописном крымском побережье. Для нас большая честь и признание войти в число ключевых участников этого мероприятия, представляя и прославляя Рязанский регион и нашего великого поэта Сергея Есенина. Мы готовим для зрителей «Тавриды» глубокое эмоциональное выступление, которое, уверены, станет одним из ярких моментов программы фестиваля», — отметил художественный руководитель группы Feelin’s Геннадий Филин.
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