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Группа Feelin’s выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. арт 2025»

Группа Feelin’s выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. арт 2025″. Об этом сообщает мэрия.

Уникальный международный проект рязанского коллектива «ЕсенинJazz» будет представлен на одной из главных сцен фестиваля 3 августа.

Коллектив выступит в своем международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли.

К 130-летию С. Есенина музыканты представят свой новый альбом ЕсенинBlues — продолжение проекта «ЕсенинJazz» — жемчужины совместного творчества Feelin’s и Savoldelli.

Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман назвал этот проект выдающимся событием для российской музыки. Впервые в мире знаменитые русские песни, написанные на стихи Есенина превращаются в международные хиты — сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трех языках — итальянском, английском и русском.

Международный проект Feelin’s и Boris Savoldelli существует с 2014 года, и в этом году состоится уже 11 концертный тур музыкантов. Коллектив ежегодно наращивает гастрольную деятельность, в 2025 году график выступлений содержит 20 городов России.

«Таврида. арт давно стал знаковым событием в культурной жизни России, объединяя тысячи молодых талантов и гостей со всей страны на живописном крымском побережье. Для нас большая честь и признание войти в число ключевых участников этого мероприятия, представляя и прославляя Рязанский регион и нашего великого поэта Сергея Есенина. Мы готовим для зрителей «Тавриды» глубокое эмоциональное выступление, которое, уверены, станет одним из ярких моментов программы фестиваля», — отметил художественный руководитель группы Feelin’s Геннадий Филин.

Возрастное ограничение 18+.