Госдума рассмотрит проект о мерах соцподдержки для опекунов погибших бойцов СВО

«Мной проведена работа и был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки», — заявила Ирина Яровая. Отмечается, что профильные министерства поддержали инициативу. Она добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законопроекта.

Госдума рассмотрит проект о мерах соцподдержки для опекунов погибших бойцов СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера палаты парламента Ирину Яровую.

«Мной проведена работа и был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки», — заявила она.

Отмечается, что профильные министерства поддержали инициативу. Яровая добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законопроекта.