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22-летний «инкассатор» обманул рязанских пенсионерок на 5 миллионов рублей
По данным следствия, 22-летний житель Московской области работал на зарубежных телефонных мошенников и исполнял роль инкассатора. В марте этого года мошенники позвонили 87-летней жительнице Шилова и представились специалистами службы безопасности банка, затем с женщиной заговорил лже-представитель следственного органа. Пенсионерку убедили в необходимости поместить все свои сбережения на «безопасный» счет и передать их инкассатору. Пенсионерка обналичила в банке 1 миллион 205 тысяч и отдала его молодому человеку в подъезде своего дома. Тот взамен передал ей «инкассационный лист» с печатями, якобы подтверждающий официальность процедуры.

22-летний «инкассатор» обманул рязанских пенсионерок на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 22-летний житель Московской области работал на зарубежных телефонных мошенников и исполнял роль инкассатора. В марте этого года мошенники позвонили 87-летней жительнице Шилова и представились специалистами службы безопасности банка, затем с женщиной заговорил лже-представитель следственного органа. Пенсионерку убедили в необходимости поместить все свои сбережения на «безопасный» счет и передать их инкассатору. Пенсионерка обналичила в банке 1 миллион 205 тысяч и отдала его молодому человеку в подъезде своего дома. Тот взамен передал ей «инкассационный лист» с печатями, якобы подтверждающий официальность процедуры.

В тот же день по аналогичной схеме от действий мошенников пострадала 88-летняя жительница Рязани. Пенсионерка передала приехавшему к ее дому «инкассатору» 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Отмечается, что 22-летний «инкассатор» переводил украденные деньги на крипто-кошелек, оставляя себе определенный процент.

Молодого человека отправили в СИЗО. Уголовное дело направили в суд.