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ЖК «Паруса» признали одним из самых пожаробезопасных домов в Рязани

3 июля самая высокая из рязанских новостроек получила диплом за пожарную безопасность от администрации города, об этом сообщила пресс-служба «Северной Компании».

33-этажный дом жилого комплекса «Паруса» от «Северной Компании» был награжден в номинации «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей». Городской конкурс на самый пожаробезопасный дом проходил с 1 по 31 мая 2025 года. Цель мероприятия — привлечь внимание организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и жителей Рязани к вопросам пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе «Северной Компании», современные технологии и соблюдение действующих норм и правил позволяют возводить высотные здания безопасными по пожарным нормам.

В компании подчеркнули, что забота о безопасности жильцов — один из приоритетов застройщика. Новостройки соответствуют самым строгим критериям пожарной безопасности.