Зеленский поделился планами о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время переговоры с Россией не планируются. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости». Причиной этого является незавершенный обмен, о котором стороны договаривались ранее. В ходе брифинга после саммита в Риме Зеленский также сообщил о положительных сигналах от президента США Дональда Трампа относительно возобновления поставок военной помощи Украине. Он отметил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, и в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время переговоры с Россией не планируются. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Причиной этого является незавершенный обмен, о котором стороны договаривались ранее.

В ходе брифинга после саммита в Риме Зеленский также сообщил о положительных сигналах от президента США Дональда Трампа относительно возобновления поставок военной помощи Украине.

Он отметил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, и в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.