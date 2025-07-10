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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
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Зеленский поделился планами о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время переговоры с Россией не планируются. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости». Причиной этого является незавершенный обмен, о котором стороны договаривались ранее. В ходе брифинга после саммита в Риме Зеленский также сообщил о положительных сигналах от президента США Дональда Трампа относительно возобновления поставок военной помощи Украине. Он отметил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, и в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время переговоры с Россией не планируются. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Причиной этого является незавершенный обмен, о котором стороны договаривались ранее.

В ходе брифинга после саммита в Риме Зеленский также сообщил о положительных сигналах от президента США Дональда Трампа относительно возобновления поставок военной помощи Украине.

Он отметил, что Германия готова передать Украине две системы Patriot, и в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.