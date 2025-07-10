За неделю 112 рязанцев покусали клещи
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 112 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 32 ребёнка
За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, 112 рязанцев покусали клещи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным оперативного мониторинга, в медицинские организации Рязанской области обратилось 112 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 32 ребенка.