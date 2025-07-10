Wildberries предупредил россиян мошенничестве с фейковых Telegram-каналов
Отмечается, что аферисты могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты.
Wildberries предупредил россиян мошенничестве с фейковых Telegram-каналов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
Отмечается, что аферисты могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем.
Основными признаками мошенничества являются излишне выгодные условия работы, а также ссылки в сообщениях на сторонние сайты, каналы или чаты.