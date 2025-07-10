Врач рассказала рязанцам, как не заболеть при использовании кондиционера в жару

По ее словам, резкое охлаждение после возвращения с улицы может способствовать развитию простудных заболеваний. Эксперт рекомендует дать телу остыть при комнатной температуре в течение 10-15 минут, а затем настроить кондиционер так, чтобы разница между температурой в помещении и на улице не превышала 5-7 °C.

Врач рассказала рязанцам, как не заболеть при использовании кондиционера в жару. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на терапевта Полину Лепилову.

По ее словам, резкое охлаждение после возвращения с улицы может способствовать развитию простудных заболеваний.

Эксперт рекомендует дать телу остыть при комнатной температуре в течение 10-15 минут, а затем настроить кондиционер так, чтобы разница между температурой в помещении и на улице не превышала 5-7 °C.

Кроме того, врач напомнила, что вентилятор эффективен только при температуре воздуха до 35 °C, в противном случае он лишь перемещает горячий воздух по комнате. Тем не менее проветривание остается эффективным способом поддержания комфортной температуры в помещении.