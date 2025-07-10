Врач рассказал россиянам о профилактике деменции

Медик подчеркнул важность физической активности, которая должна быть умеренной и включать как аэробные, так и силовые упражнения. Аэробные упражнения предполагают выполнение движений в определенном объеме и ритме. Новоселов также отметил значимость сбалансированного питания, особенно для пожилых людей, которые часто употребляют слишком много углеводов. Он подчеркнул необходимость сбалансировать рацион по макро- и микроэлементам. Кроме того, врач обратил внимание на важность контроля возрастных заболеваний, особенно диабета второго типа, который может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Диабет способствует развитию атеросклероза, ухудшению транспортировки кислорода в ткани и, как следствие, гипоксии мозга, что ускоряет развитие деменции.

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов назвал меры профилактики деменции. Об этом пишет «АиФ».

Медик подчеркнул важность физической активности, которая должна быть умеренной и включать как аэробные, так и силовые упражнения. Аэробные упражнения предполагают выполнение движений в определенном объеме и ритме.

Новоселов также отметил значимость сбалансированного питания, особенно для пожилых людей, которые часто употребляют слишком много углеводов. Он подчеркнул необходимость сбалансировать рацион по макро- и микроэлементам.

Кроме того, врач обратил внимание на важность контроля возрастных заболеваний, особенно диабета второго типа, который может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Диабет способствует развитию атеросклероза, ухудшению транспортировки кислорода в ткани и, как следствие, гипоксии мозга, что ускоряет развитие деменции.

Эксперт порекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры и принимать лекарства, назначенные врачом.