В рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов

По данным минздрава, рязанские врачи впервые установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Пациентом оказался 78-летний рязанец с редким пульсом — 40 ударов в минуту и выраженной сердечной недостаточностью. Операция прошла успешно. После имплантации пациент завершает курс лечения в кардиодиспансере. Функции сердца улучшаются. «Пульс теперь как у здорового человека, а риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности минимизирован. Вскоре он будет выписан домой», — заключили в минздраве.

В рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным министерства, рязанские врачи впервые установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Пациентом оказался 78-летний рязанец с редким пульсом — 40 ударов в минуту и выраженной сердечной недостаточностью.

Операция прошла успешно. После имплантации пациент завершает курс лечения в кардиодиспансере. Функции сердца улучшаются.

«Пульс теперь как у здорового человека, а риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности минимизирован. Вскоре он будет выписан домой», — заключили в минздраве.