В рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов
По данным минздрава, рязанские врачи впервые установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Пациентом оказался 78-летний рязанец с редким пульсом — 40 ударов в минуту и выраженной сердечной недостаточностью. Операция прошла успешно. После имплантации пациент завершает курс лечения в кардиодиспансере. Функции сердца улучшаются. «Пульс теперь как у здорового человека, а риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности минимизирован. Вскоре он будет выписан домой», — заключили в минздраве.
В рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов. Об этом сообщает региональный минздрав.
По данным министерства, рязанские врачи впервые установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Пациентом оказался 78-летний рязанец с редким пульсом — 40 ударов в минуту и выраженной сердечной недостаточностью.
Операция прошла успешно. После имплантации пациент завершает курс лечения в кардиодиспансере. Функции сердца улучшаются.
«Пульс теперь как у здорового человека, а риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности минимизирован. Вскоре он будет выписан домой», — заключили в минздраве.