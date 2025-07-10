В Рязани двое 17-летних подростков украли деньги с потерянной карты

Установлено, что 8 мая 2025 года несовершеннолетние нашли на улице платежное средство, которое принадлежало 20-летней девушке. Подозреваемые потратили деньги на покупки. Правоохранители нашли двух граждан 2008 года рождения и возбудили в отношении них уголовное дело (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Расследование продолжается.