В России с начала года значительно подешевели яйца

Средняя стоимость наиболее доступных куриных яиц в федеральной розничной сети сейчас составляет 67 рублей за десяток, тогда как в январе она достигала 99 рублей. Некоторые торговые сети предлагают яйца по цене от 35 до 40 рублей за десяток. Это снижение связано с уменьшением отпускных цен производителей, что, в свою очередь, влияет на розничные цены.

С начала года в России произошло значительное снижение розничных и закупочных цен на яйца в магазинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АКОРТ.

Средняя стоимость наиболее доступных куриных яиц в федеральной розничной сети сейчас составляет 67 рублей за десяток, тогда как в январе она достигала 99 рублей. Некоторые торговые сети предлагают яйца по цене от 35 до 40 рублей за десяток.

Это снижение связано с уменьшением отпускных цен производителей, что, в свою очередь, влияет на розничные цены.