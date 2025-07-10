В России признали рекламу продажи ответов на выпускные экзамены запрещенной

Суд в Москве признал информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025 запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости. Как сообщает столичная прокуратура, решение было принято в результате удовлетворения административного искового заявления Люблинского межрайонного прокурора. В ходе мониторинга интернета были выявлены незаконные ресурсы, на которых предлагалось приобрести ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ 2025 года. Это решение направлено на защиту образовательной системы и предотвращение мошенничества.

Суд в Москве признал информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025 запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщает столичная прокуратура, решение было принято в результате удовлетворения административного искового заявления Люблинского межрайонного прокурора. В ходе мониторинга интернета были выявлены незаконные ресурсы, на которых предлагалось приобрести ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и Всероссийских проверочных работ 2025 года.

Это решение направлено на защиту образовательной системы и предотвращение мошенничества.