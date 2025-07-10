В подмосковном Пушкино загорелся жилой дом
В Подмосковье произошел сильный пожар, охвативший крышу жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, Москва».
Пожар разгорелся на улице Московская в городе Пушкино. На месте происшествия зафиксированы кадры с горящей кровлей.
По информации, предоставленной МЧС, спасательные службы уже направлены к месту возгорания для ликвидации огня.
На данный момент нет данных о пострадавших, обстоятельства инцидента продолжают уточняться.
Фото: Осторожно, Москва