В подмосковном Пушкино загорелся жилой дом

В Подмосковье произошел сильный пожар, охвативший крышу жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

Пожар разгорелся на улице Московская в городе Пушкино. На месте происшествия зафиксированы кадры с горящей кровлей.

По информации, предоставленной МЧС, спасательные службы уже направлены к месту возгорания для ликвидации огня.

На данный момент нет данных о пострадавших, обстоятельства инцидента продолжают уточняться.

Фото: Осторожно, Москва