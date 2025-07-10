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В Госдуме дали оценку требованию США о дорожной карте по Украине
В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, российская сторона вновь озвучила свои требования касательно мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу. По его словам, Соединенные Штаты проявляют готовность к диалогу и прислушиваются к условиям, выдвигаемым Россией. Чепа отметил, что требования США о предоставлении дорожной карты по разрешению конфликта не следует воспринимать как попытку затянуть процесс. Он подчеркнул важность открытого и честного разговора, который состоялся между Лавровым и Рубио, продолжавшегося около 50 минут. Госсекретарь США выразил надежду на разработку четкого плана завершения конфликта на Украине.

В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, российская сторона вновь озвучила свои требования касательно мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

По его словам, Соединенные Штаты проявляют готовность к диалогу и прислушиваются к условиям, выдвигаемым Россией.

Чепа отметил, что требования США о предоставлении дорожной карты по разрешению конфликта не следует воспринимать как попытку затянуть процесс. Он подчеркнул важность открытого и честного разговора, который состоялся между Лавровым и Рубио, продолжавшегося около 50 минут.

Госсекретарь США выразил надежду на разработку четкого плана завершения конфликта на Украине.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters