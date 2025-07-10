Ученые обосновали пользу просмотра порно для отношений

Если ролики используются для снятия стресса или ухода от эмоций, то люди чаще выражают раздражение и меньше заботятся о партнере. В то время как использование порно для удовольствия или совместного просмотра способствует большему теплу и меньшему количеству конфликтов в отношениях. В новом исследовании приняли участие 327 пар, живущих вместе. В течение 35 дней оба партнера каждый вечер заполняли онлайн-дневник, в котором указывали, смотрели ли они порнографические видео, почему и как взаимодействовали со своей второй половинкой в тот день. Ученые оценивали как положительные (внимание, забота, нежность), так и отрицательные действия (критика, споры, гнев).

Международная команда исследователей выяснила, что цель обращения человека к порнографии влияет на качество его повседневного общения с партнером. Результаты опубликовали в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Если ролики используются для снятия стресса или ухода от эмоций, то люди чаще выражают раздражение и меньше заботятся о партнере. В то время как использование порно для удовольствия или совместного просмотра способствует большему теплу и меньшему количеству конфликтов в отношениях.

В новом исследовании приняли участие 327 пар, живущих вместе. В течение 35 дней оба партнера каждый вечер заполняли онлайн-дневник, в котором указывали, смотрели ли они порнографические видео, почему и как взаимодействовали со своей второй половинкой в тот день. Ученые оценивали как положительные (внимание, забота, нежность), так и отрицательные действия (критика, споры, гнев).

Ученые советуют обращать внимание не только на частоту, но и на контекст использования порнографии в отношениях. Важно понимать, скрывают ли партнеры свои привычки или обсуждают их открыто, используют ли порно до или после секса, а также насколько удовлетворены своей интимной жизнью. Это поможет лучше понять, как такая практика влияет на эмоциональную атмосферу в паре и как с этим можно работать, например, в терапии.