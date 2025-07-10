Специалисты провели рейды на рязанских пляжах

Отмечается, что 9 июля проверяли берег реки Трубеж, озеро Заульское и водоемы в поселке Борки. Сотрудники ГОЧС раздали отдыхающим информационные материалы и провели разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные места.