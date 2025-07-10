Специалисты провели рейды на рязанских пляжах
Отмечается, что 9 июля проверяли берег реки Трубеж, озеро Заульское и водоемы в поселке Борки. Сотрудники ГОЧС раздали отдыхающим информационные материалы и провели разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные места.
Специалисты провели рейды на рязанских пляжах. Об этом сообщает мэрия.
Отмечается, что 9 июля проверяли берег реки Трубеж, озеро Заульское и водоемы в поселке Борки.
Сотрудники ГОЧС раздали отдыхающим информационные материалы и провели разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде.
Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные места.