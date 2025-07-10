Синоптики назвали причину аномальной жары в Рязанской области

Отмечается, что почти весь июнь жаркие воздушные массы были «законсервированы» в тропиках и субтропиках, к нам их не пускала череда атлантических циклонов. Но 5 июля тип циркуляции в Европе и Северной Атлантике изменился, и для жары открылась прямая дорога вплоть до Белого моря. По данным специалистов, кульминация жары ожидается в субботу, 12 июля.

Синоптики назвали причину аномальной жары в Рязанской области. Пост об этом появился в группе Лаборатории геохимии ландшафтов.

Отмечается, что почти весь июнь жаркие воздушные массы были «законсервированы» в тропиках и субтропиках, к нам их не пускала череда атлантических циклонов. Но 5 июля тип циркуляции в Европе и Северной Атлантике изменился, и для жары открылась прямая дорога вплоть до Белого моря.

По данным специалистов, кульминация жары ожидается в субботу, 12 июля.

«Тогда мы окажемся на оси очень контрастной положительной температурной аномалии европейского масштаба», — написал автор.

По предварительным оценкам, далее жара несколько ослабнет, в понедельник мы попадем в сферу влияния черноморского циклона — пройдут осадки, дневные температуры снизятся до 27-28 градусов.

А после столбики термометра снова покажут отметку в 30 градусов.