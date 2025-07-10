Сильное течение унесло двух туристов в Горном Алтае во время переправы

В Горном Алтае во время туристической переправы через реку Большой Яломан два туриста попали в воду. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

44-летняя туристка Олеся, решившая отдохнуть на валуне, потеряла равновесие и упала в реку. Ее товарищ, 57-летний Георгий, не раздумывая бросился на помощь, но сильное течение унесло обоих.

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы, на данный момент пропавших найти не удалось.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Плохие новости 18+