Рязанцы рассказали, на сколько им хватит накоплений при увольнении

В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам горожан, составляет в среднем чуть более четырех месяцев. При этом 13% респондентов смогут продержаться только 1 месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 6% обеспечены более чем на год. 38% граждан не имеют сбережений.

Рязанцы рассказали, на сколько им хватит накоплений при увольнении. Об этом пишет сервис SuperJob.

Отмечается, что 79% жителей следят за личными финансами.

46% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода-год, 13% — долгосрочно. В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам горожан, составляет в среднем чуть более четырех месяцев.

При этом 13% респондентов смогут продержаться только 1 месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 6% обеспечены более чем на год.

38% граждан не имеют сбережений.