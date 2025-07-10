Рязанцам назвали профессии с самой высокой конкуренцией в регионе

Отмечается, что абсолютным лидером рейтинга стала профессия психолога. На одну такую вакансию в регионе претендует 121 человек.

Рязанцам назвали профессии с самой высокой конкуренцией в регионе. Об этом сообщает сервис HH.RU.

Отмечается, что абсолютным лидером рейтинга стала профессия психолога. На одну такую вакансию в регионе претендует 121 человек.

Также в топ самых высококонкурентных профессий, где число претендентов на одно рабочее место в июле может достигать нескольких десятков, вошли профессии копирайтера (103,7 резюме на вакансию), системного инженера (90), генерального директора (81,5) и коммерческого директора (73,5).

В Рязанской области также есть ряд максимально востребованных у работодателей остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым.

Первые строчки рейтинга занимают представители рабочих профессий: продавец-консультант (0,7 активных резюме на вакансию), повар (0,8), мерчандайзер (0,8), токарь (0,9) и дворник (0,9).