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Россиянам рассказали об опасности орехов кешью для детей
Ученые из берлинской клиники Charité сообщили о тревожной тенденции: среди детей наблюдается рост числа опасных аллергических реакций на кешью. Об этом пишет «Газета.ru». Исследование, опубликованное в журнале Allergy, основано на данных Европейского реестра анафилаксии за период с 2007 по 2024 год. Из почти шести тысяч зарегистрированных пищевых аллергий 1389 случаев были связаны с древесными орехами, причем кешью стал причиной анафилаксии у 334 детей, что делает его самым опасным аллергеном среди орехов. На втором месте по количеству случаев находится фундук (211 случаев), а на третьем — грецкий орех (146 случаев). Ученые отмечают, что тяжелая аллергическая реакция может возникнуть даже после употребления менее одной чайной ложки кешью. Анафилаксия — это острое состояние, требующее немедленной медицинской помощи, так как может привести к летальному исходу. При этом большинство пострадавших не подозревали о своей аллергии: только 23% детей и 21% взрослых были заранее осведомлены о риске. Применение адреналина, основного средства при анафилаксии, также было крайне низким — лишь в 13% случаев у детей и 3% у взрослых. Исследователи настоятельно призывают родителей быть внимательнее при введении орехов в рацион своих детей и своевременно обращаться к аллергологам.

Ученые из берлинской клиники Charité сообщили о тревожной тенденции: среди детей наблюдается рост числа опасных аллергических реакций на кешью. Об этом пишет «Газета.ru».

Исследование, опубликованное в журнале Allergy, основано на данных Европейского реестра анафилаксии за период с 2007 по 2024 год. Из почти шести тысяч зарегистрированных пищевых аллергий 1389 случаев были связаны с древесными орехами, причем кешью стал причиной анафилаксии у 334 детей, что делает его самым опасным аллергеном среди орехов.

На втором месте по количеству случаев находится фундук (211 случаев), а на третьем — грецкий орех (146 случаев). Ученые отмечают, что тяжелая аллергическая реакция может возникнуть даже после употребления менее одной чайной ложки кешью. Анафилаксия — это острое состояние, требующее немедленной медицинской помощи, так как может привести к летальному исходу.

При этом большинство пострадавших не подозревали о своей аллергии: только 23% детей и 21% взрослых были заранее осведомлены о риске. Применение адреналина, основного средства при анафилаксии, также было крайне низким — лишь в 13% случаев у детей и 3% у взрослых. Исследователи настоятельно призывают родителей быть внимательнее при введении орехов в рацион своих детей и своевременно обращаться к аллергологам.