Россиянам назвали места, которые вызывают наибольшую ностальгию

Ученые из Великобритании и США провели исследование, которое показало, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды — морях, озерах и реках, чем о зеленых ландшафтах, таких как леса и горы. Работа, опубликованная в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP), охватила более тысячи участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые делились своими ностальгическими воспоминаниями о различных природных локациях. Об этом пишет «Газета.ru». Результаты исследования показали, что более четверти всех «ностальгических локаций» у британцев (26%) и пятой части американцев (20%) приходятся на места у моря. Если добавить к ним озера и реки, то доля «водных» мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. В отличие от этого, сельская местность и горы упоминаются лишь в 10% случаев. Доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта, отметила, что исследование удивило ученых: «Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие — водные — места оказываются главными якорями ностальгии». С точки зрения науки, водные ландшафты обладают яркими и насыщенными цветами, а также умеренной сложностью, что делает их визуально привлекательными. Исследователи также подчеркнули важность этих результатов для градостроительства, так как доступ к водным и зеленым пространствам может сыграть ключевую роль в поддержании психического здоровья жителей городов.

Ученые из Великобритании и США провели исследование, которое показало, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды — морях, озерах и реках, чем о зеленых ландшафтах, таких как леса и горы. Работа, опубликованная в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP), охватила более тысячи участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые делились своими ностальгическими воспоминаниями о различных природных локациях. Об этом пишет «Газета.ru».

Результаты исследования показали, что более четверти всех «ностальгических локаций» у британцев (26%) и пятой части американцев (20%) приходятся на места у моря. Если добавить к ним озера и реки, то доля «водных» мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. В отличие от этого, сельская местность и горы упоминаются лишь в 10% случаев.

Доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта, отметила, что исследование удивило ученых: «Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие — водные — места оказываются главными якорями ностальгии». С точки зрения науки, водные ландшафты обладают яркими и насыщенными цветами, а также умеренной сложностью, что делает их визуально привлекательными. Исследователи также подчеркнули важность этих результатов для градостроительства, так как доступ к водным и зеленым пространствам может сыграть ключевую роль в поддержании психического здоровья жителей городов.