Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
32°
Птн, 11
32°
Сбт, 12
32°
ЦБ USD 77.9 -0.27 11/07
ЦБ EUR 91.5 0.08 11/07
Нал. USD 79.20 / 79.87 10/07 18:20
Нал. EUR 92.31 / 93.00 10/07 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 838
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 477
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 201
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали места, которые вызывают наибольшую ностальгию
Ученые из Великобритании и США провели исследование, которое показало, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды — морях, озерах и реках, чем о зеленых ландшафтах, таких как леса и горы. Работа, опубликованная в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP), охватила более тысячи участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые делились своими ностальгическими воспоминаниями о различных природных локациях. Об этом пишет «Газета.ru». Результаты исследования показали, что более четверти всех «ностальгических локаций» у британцев (26%) и пятой части американцев (20%) приходятся на места у моря. Если добавить к ним озера и реки, то доля «водных» мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. В отличие от этого, сельская местность и горы упоминаются лишь в 10% случаев. Доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта, отметила, что исследование удивило ученых: «Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие — водные — места оказываются главными якорями ностальгии». С точки зрения науки, водные ландшафты обладают яркими и насыщенными цветами, а также умеренной сложностью, что делает их визуально привлекательными. Исследователи также подчеркнули важность этих результатов для градостроительства, так как доступ к водным и зеленым пространствам может сыграть ключевую роль в поддержании психического здоровья жителей городов.

Ученые из Великобритании и США провели исследование, которое показало, что люди чаще испытывают теплые воспоминания о местах у воды — морях, озерах и реках, чем о зеленых ландшафтах, таких как леса и горы. Работа, опубликованная в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP), охватила более тысячи участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые делились своими ностальгическими воспоминаниями о различных природных локациях. Об этом пишет «Газета.ru».

Результаты исследования показали, что более четверти всех «ностальгических локаций» у британцев (26%) и пятой части американцев (20%) приходятся на места у моря. Если добавить к ним озера и реки, то доля «водных» мест возрастает до 35% в Великобритании и 30% в США. В отличие от этого, сельская местность и горы упоминаются лишь в 10% случаев.

Доктор Элизабет Милитару, руководитель проекта, отметила, что исследование удивило ученых: «Мы ожидали, что люди чаще будут вспоминать зеленые ландшафты, поскольку многие исследования подчеркивают их пользу для психики. Но оказалось, что именно синие — водные — места оказываются главными якорями ностальгии». С точки зрения науки, водные ландшафты обладают яркими и насыщенными цветами, а также умеренной сложностью, что делает их визуально привлекательными. Исследователи также подчеркнули важность этих результатов для градостроительства, так как доступ к водным и зеленым пространствам может сыграть ключевую роль в поддержании психического здоровья жителей городов.