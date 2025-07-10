Российские военные ударили по предприятиям ВПК в Киеве

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении. По данным Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.