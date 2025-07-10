Российские военные ударили по предприятиям ВПК в Киеве
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении. По данным Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом сообщило Минобороны 10 июля в соцсетях.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в публикации.
По данным Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.