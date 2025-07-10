Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре

Как отметили в Роспотребнадзоре, жаркая погода ухудшает условия трудовой деятельности. Если температура в помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуют сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов — на 2 часа. В случае, если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на 4 часа.

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре в помещении. Об этом в четверг, 10 июля, сообщило ТАСС.

Как отметили в Роспотребнадзоре, жаркая погода ухудшает условия трудовой деятельности.

Если температура в помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуют сокращать рабочий день на час, при повышении до 29 градусов — на 2 часа. В случае, если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на 4 часа.