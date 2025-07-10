Путин назначил пятерых судей в Рязанской области
Указ уже подписан главой государства. Судьей Ряжского райсуда стала Екатерина Румянцева; Сапожковского — Елена Назарова; Скопинского — Наталья Алахирева и Анна Трусенкова; Советского суда Рязани — Роман Белов.
Президент России Владимир Путин назначил пятерых судей в Рязанской области. Об этом сообщает облсуд.
Указ уже подписан главой государства.
Судьей Ряжского райсуда стала Екатерина Румянцева; Сапожковского — Елена Назарова; Скопинского — Наталья Алахирева и Анна Трусенкова; Советского суда Рязани — Роман Белов.