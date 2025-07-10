Появилась информация о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

ВС России продолжают активные действия в Харьковской области, взяв Купянск в «клещи». Об этом сообщили в LENTA.RU со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алехина. Он отметил, что российские войска продвигаются в сторону Великого Бурлука и наращивают свои позиции после освобождения населенных пунктов на границе с Белгородской областью. Алехин подчеркнул, что оборона Вооруженных сил Украины носит очаговый характер, с украинскими бойцами, размещающими опорные пункты в основном в административных зданиях. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал, что российские силы могут в скором времени окружить Константиновку в Донецкой народной республике, что может привести к дальнейшему окружению Славянска и Краматорска.

ВС России продолжают активные действия в Харьковской области, взяв Купянск в «клещи». Об этом сообщили в LENTA.RU со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алехина.

Он отметил, что российские войска продвигаются в сторону Великого Бурлука и наращивают свои позиции после освобождения населенных пунктов на границе с Белгородской областью.

Алехин подчеркнул, что оборона Вооруженных сил Украины носит очаговый характер, с украинскими бойцами, размещающими опорные пункты в основном в административных зданиях.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал, что российские силы могут в скором времени окружить Константиновку в Донецкой народной республике, что может привести к дальнейшему окружению Славянска и Краматорска.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости