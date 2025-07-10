Полиция поймала пьяного рязанца за рулем

Инцидент произошел 8 июля в Сараевском районе, в селе Борец на улице Базарной. Правоохранители остановили для проверки ВАЗ-21124 и предложили 50-летнему водителю пройти алкотест. Результат показал превышение нормы содержания алкоголя в крови. Нарушителя отстранили от управления автомобилем. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

Полиция поймала пьяного рязанца за рулем. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 8 июля в Сараевском районе, в селе Борец на улице Базарной. Правоохранители остановили для проверки ВАЗ-21124 и предложили 50-летнему водителю пройти алкотест. Результат показал превышение нормы содержания алкоголя в крови.

Нарушителя отстранили от управления автомобилем. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.