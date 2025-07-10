Полицейские поймали 14-летнего рязанца за рулем скутера

На улице Вокзальной на станции «Касимов» сотрудники Госавтоинспекции остановили 14-летнего подростка за рулем скутера. У него не было «прав». Подростка отстранили от управления транспортным средством. Родителям несовершеннолетних выдано уведомление. Также возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей.

Полицейские поймали 14-летнего рязанца за рулем скутера. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».

На улице Вокзальной на станции «Касимов» сотрудники Госавтоинспекции остановили 14-летнего подростка за рулем скутера. У него не было «прав». Подростка отстранили от управления транспортным средством.

Родителям несовершеннолетних выдано уведомление. Также возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»