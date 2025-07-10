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Павел Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за последние 30 лет
Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за последние 30 лет. Об этом губернатор Павел Малков сообщил на ежегодной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области — 2025». Основные задачи ее реализации соответствуют целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за последние 30 лет. Об этом губернатор Павел Малков сообщил на ежегодной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области — 2025». Основные задачи ее реализации соответствуют целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В выставке-форуме, которая прошла 10 июля вблизи деревни Ковалинки в Кораблинском районе, приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, главы муниципальных образований, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, компании-поставщики, фермеры из Рязанской области и других регионов ЦФО.

Губернатор Павел Малков отметил, что День поля в регионе является знаковым событием для отрасли. Эта площадка дает возможность аграриям познакомиться с инновациями и передовыми практиками работы, которые в дальнейшем могут быть использованы в рязанских хозяйствах. В этом году участие в выставке-форуме приняли более 20 производителей и поставщиков техники и оборудования, было представлено свыше 100 их образцов. Также свою продукцию продемонстрировали более 30 изготовителей кормов для животных, удобрений, средств защиты растений.

Павел Малков отметил высокий профессионализм работников АПК региона и выразил уверенность, что в ходе предстоящей уборочной кампании все задачи будут достойно выполнены, для этого заложена хорошая основа. Планируется, что работы начнутся в течение двух недель. «В этом году посевная площадь в регионе увеличена почти на 27 тысяч гектаров и в целом составила 1 млн 150 тысяч га. Это рекордный показатель за последние три десятка лет. Предстоит серьезная работа в ходе уборочной кампании, но я уверен, что рязанские аграрии с ней справятся в любых условиях», — сказал он. Губернатор вручил работникам АПК ряд ведомственных и региональных наград, а также ознакомился с представленными на форуме выставочными экспозициями, пообщался с производителями.

Агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области» является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Центральном федеральном округе. В частности, в ее рамках представлены самые современные разработки ученых-селекционеров и производителей техники, применение которых гарантирует высокие урожаи в любых погодных условиях. Работала ярмарка «Сельское подворье» с мясной и молочной продукцией, медом, изделиями ручной работы. Прошел региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», который проводится по инициативе Минсельхоза России в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ходе деловой программы обсуждались актуальные вопросы развития АПК, меры поддержки сельхозпредприятий, а также вопросы, касающиеся проведения уборочной кампании.