Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области
11 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью, 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем жара, местами сильная +32…+37°С.
Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области. Информацию опубликовал региональный ЦГМС.
11 июля ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, ночью, 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем жара, местами сильная +32…+37°С.