Над Рязанью засняли «Оленью Луну»
Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Луна «окрасилась» в оранжевый оттенок.
Над Рязанью засняли «Оленью Луну». Жители делятся снимками в соцсетях.
Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки.
Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога.
Луна «окрасилась» в оранжевый оттенок.