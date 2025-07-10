Над Рязанью засняли «Оленью Луну»

Отмечается, что это июльское полнолуние получило название от народов Северной Америки. Согласно исследованиям, индейцы считали, что именно в это полнолуние у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Луна «окрасилась» в оранжевый оттенок.