На улице Братиславской в Рязани заметили кролика
На улице Братиславской заметили кролика. Фото животного опубликовали в группе ВКонтакте «Служба „Потеряшка“ г. Рязань»."Вот такое домашнее чудо прыгает и кушает травку слева у забора завода плавленных сыров", — уточнил автор поста.
На улице Братиславской в Рязани заметили кролика. Фото животного опубликовали в группе ВКонтакте «Служба „Потеряшка“ г. Рязань».
«Вот такое домашнее чудо прыгает и кушает травку слева у забора завода плавленных сыров», — уточнил автор поста.
Фото: Служба «Потеряшка» г. Рязань