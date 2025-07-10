На улице Братиславской в Рязани заметили кролика

На улице Братиславской заметили кролика. Фото животного опубликовали в группе ВКонтакте «Служба „Потеряшка“ г. Рязань»."Вот такое домашнее чудо прыгает и кушает травку слева у забора завода плавленных сыров", — уточнил автор поста.