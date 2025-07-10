Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей
Отмечается, что в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности должны быть предусмотрены «меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства». Помимо этого, премьер-министр РФ поручил спрогнозировать структуру автопарка с учетом развития рынка беспилотного транспорта и машин на альтернативном топливе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии автопрома поручил снизить себестоимость отечественных машин. Об этом 10 июля сообщает RT.
Согласно документу, в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности должны быть предусмотрены «меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства».
Помимо этого, премьер-министр РФ поручил спрогнозировать структуру автопарка с учетом развития рынка беспилотного транспорта и машин на альтернативном топливе.