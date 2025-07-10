Минпросвещения прокомментировали введение ГОСТа на школьную форму

В ведомстве отметили, что нововведения носят рекомендательный характер и учебные учреждения могут использовать сочетание стандарта и собственных правил. С учетом мнения детей и родителей можно варьировать цветовую гамму, фасон и отличительные элементы. Изменения в приказ Росстандарта вступят в силу 3 сентября. В документе указано, что форма среди прочего «должна носить светский характер и быть эстетичной».

Минпросвещения прокомментировали введение ГОСТа на школьную форму. Об этом пишет RT.

В ведомстве отметили, что нововведения носят рекомендательный характер и учебные учреждения могут использовать сочетание стандарта и собственных правил. С учетом мнения детей и родителей можно варьировать цветовую гамму, фасон и отличительные элементы.

Изменения в приказ Росстандарта вступят в силу 3 сентября. В документе указано, что форма среди прочего «должна носить светский характер и быть эстетичной».