Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые за 2 года

10 июля курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 11 мая 2023 года опустился ниже отметки в 75 рублей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на торговую площадку «Финам». Согласно данным, по состоянию на 19:27 по московскому времени американская валюта снизилась на 5,25%, достигнув уровня 74,0368 рубля. К 19:37 падение продолжилось, и курс доллара зафиксировался на отметке 74,03 рубля, что соответствует снижению на 5,26%.

10 июля курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 11 мая 2023 года опустился ниже отметки в 75 рублей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на торговую площадку «Финам».

Согласно данным, по состоянию на 19:27 по московскому времени американская валюта снизилась на 5,25%, достигнув уровня 74,0368 рубля. К 19:37 падение продолжилось, и курс доллара зафиксировался на отметке 74,03 рубля, что соответствует снижению на 5,26%.