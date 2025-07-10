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Бойцам СВО предложили дать возможность бесплатно получить второе образование
Москалькова напомнила, что в 2024 году были выделены квоты на поступление в вузы для детей участников СВО. В Государственной думе также обсуждался вопрос о предоставлении льгот для бойцов, желающих получить высшее образование. «Мы увидели, что востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе. Причем достаточно дорогое обучение», — заявила собеседница издания.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внести изменения в законодательство, которые позволят участникам специальной военной операции (СВО) бесплатно получать среднее специальное образование. Ее слова передает РИА Новости.

Москалькова напомнила, что в 2024 году были выделены квоты на поступление в вузы для детей участников СВО. В Государственной думе также обсуждался вопрос о предоставлении льгот для бойцов, желающих получить высшее образование.

«Мы увидели, что востребованность в получении высшего образования, она не меньше, чем получение второго среднего специального образования. Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе. Причем достаточно дорогое обучение», — заявила собеседница издания.

Она рассказала, что к ней обращались сами участники СВО, а также их жены и матери, которые искали средства на оплату обучения.

«Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину. Он дал поручение, этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане», — заключила уполномоченная.