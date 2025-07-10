Биткоин обновил исторический максимум

По данным на 19:24, криптовалюта преодолела отметку 112 тысяч долларов и достигла рекордных 112,106 тысяч долларов (+2,7%). По состоянию на 19:28 биткойн ускорил рост и составил 112,48 тысяч долларов (+2,98%).