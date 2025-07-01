Жительницу Чучковского района обманули на 160 тысяч рублей

Прокуратура Чучковского района обратилась в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с жителя Новокузнецка. Об этом сообщили на сайте ведомства. Основанием заявленных требований послужило обращение жительницы Чучковского района, которая стала жертвой телефонных мошенников. По информации прокуратуры, женщина заключила кредитный договор на сумму 160 тысяч рублей. Убедившись в «доброжелательности» злоумышленников, она перевела полученные средства на расчетный счет неустановленных лиц. В результате возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) следственные органы установили, что средства были переведены на счет так называемого «дроппера». Им оказался житель Новокузнецка, который предоставил свой банковский счет и платежную карту для использования мошенниками. Суд удовлетворил требования прокуратуры, что подтверждает необходимость борьбы с мошенничеством и защиту прав граждан.

Прокуратура Чучковского района обратилась в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с жителя Новокузнецка. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Основанием заявленных требований послужило обращение жительницы Чучковского района, которая стала жертвой телефонных мошенников. По информации прокуратуры, женщина заключила кредитный договор на сумму 160 тысяч рублей. Убедившись в «доброжелательности» злоумышленников, она перевела полученные средства на расчетный счет неустановленных лиц.

В результате возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) следственные органы установили, что средства были переведены на счет так называемого «дроппера». Им оказался житель Новокузнецка, который предоставил свой банковский счет и платежную карту для использования мошенниками.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, что подтверждает необходимость борьбы с мошенничеством и защиту прав граждан.