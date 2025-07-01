В Яндексе заявили, что сделали нейросеть бесплатной

YandexGPT 5 Pro является самой мощной генеративной моделью Яндекса на данный момент. Она позволяет создавать тексты разных стилей и форматов, генерировать изображения, работать с файлами и решать другие различные задачи. Пользователи могут использовать режим рассуждений для решения сложных, многосоставных задач. Нейросеть можно использовать на ее сайте, главной странице Яндекса, в приложениях «Алиса» и Яндекс с «Алисой», а также в Яндекс Браузере для Android.

В Яндексе заявили, что сделали нейросеть бесплатной. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

YandexGPT 5 Pro является самой мощной генеративной моделью Яндекса на данный момент. Она позволяет создавать тексты разных стилей и форматов, генерировать изображения, работать с файлами и решать другие различные задачи.

Пользователи могут использовать режим рассуждений для решения сложных, многосоставных задач.

Нейросеть можно использовать на ее сайте, главной странице Яндекса, в приложениях «Алиса» и Яндекс с «Алисой», а также в Яндекс Браузере для Android.