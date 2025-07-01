В среду в Рязанской области сохранится непогода
В среду, 2 июля, будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +17,+22°С.
В среду в Рязанской области сохранится непогода. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В среду, 2 июля, будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +17,+22°С.