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В Рязанском районе задержали москвича с партией амфетамина
Полицейские остановили в поселке Варские автомобиль, в котором находился 36-летний житель Московской области. При досмотре в кармане одежды мужчины обнаружили сверток с порошкообразным содержимым. Исследование показало, что это был амфетамин массой 98 граммов. Как признался задержанный, он приехал в Рязанскую область, чтобы достать из тайника партию психотропного вещества. В настоящее время полицейские выясняют, каким образом злоумышленник намеревался распорядиться криминальным товаром. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере). Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

В Рязанском районе задержали москвича с партией амфетамина. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские остановили в поселке Варские автомобиль, в котором находился 36-летний житель Московской области. При досмотре в кармане одежды мужчины обнаружили сверток с порошкообразным содержимым. Исследование показало, что это был амфетамин массой 98 граммов.

Как признался задержанный, он приехал в Рязанскую область, чтобы достать из тайника партию психотропного вещества. В настоящее время полицейские выясняют, каким образом злоумышленник намеревался распорядиться криминальным товаром.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере). Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.