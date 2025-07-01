В Рязанской области выросла конкуренция в IT сфере

В регионе на одну вакансию приходится 10 активных резюме. При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже — 6 резюме. Среди молодых специалистов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20-30 кандидатов на место.