В Рязанской области выросла конкуренция в IT сфере
В регионе на одну вакансию приходится 10 активных резюме. При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже — 6 резюме. Среди молодых специалистов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20-30 кандидатов на место.
В Рязанской области выросла конкуренция в IT сфере. Об этом пишет сервис HH.ru.
В регионе на одну вакансию приходится 10 активных резюме.
При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже — 6 резюме.
Среди молодых специалистов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20-30 кандидатов на место.